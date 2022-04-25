В МИД России "не слышали" о подготовке референдума в Херсоне

О таких планах ещё в марте говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, правда, без доказательств.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что не знает о подготовке референдума в Херсоне о создании Херсонской Народной Республики.

"Не слышал об этом", — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.