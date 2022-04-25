В МИД России "не слышали" о подготовке референдума в Херсоне
О таких планах ещё в марте говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, правда, без доказательств.
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что не знает о подготовке референдума в Херсоне о создании Херсонской Народной Республики.
"Не слышал об этом", — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщения главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
Ранее бойцы Росгвардии подняли Знамя Победы над Херсоном. Флагшток установили недалеко от центрального монумента Аллеи Славы, где стараниями местных жителей горит Вечный огонь.