Семья опознала погибшего на Украине датского наёмника
Молодому человеку было 25 лет, он приехал в Незалежную, по данным СМИ, ещё в марте.
Погибший датский наёмник, который воевал на украинской стороне, был опознан семьёй. Об этом сообщил МИД Дании, уточнив, что будет соблюдать конфиденциальность информации и не предаст огласке подробности.
"Министерство иностранных дел вело диалог с семьёй датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего", — сообщило ведомство телеканалу TV2.
Наёмник погиб в Николаеве во время обстрела ВС РФ, ему было 25 лет, уточняет канал.
Ранее Лайф писал, что на Украине ликвидирован 25-летний датский наёмник, который приехал воевать за Киев ещё в марте. Его родственники уже связались с украинским посольством. Транспортировку тела на родину возьмёт на себя Копенгаген.
ТАСС / Пётр Ковалёв