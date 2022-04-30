Семья опознала погибшего на Украине датского наёмника

Молодому человеку было 25 лет, он приехал в Незалежную, по данным СМИ, ещё в марте.

Погибший датский наёмник, который воевал на украинской стороне, был опознан семьёй. Об этом сообщил МИД Дании, уточнив, что будет соблюдать конфиденциальность информации и не предаст огласке подробности.

"Министерство иностранных дел вело диалог с семьёй датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего", — сообщило ведомство телеканалу TV2.

Наёмник погиб в Николаеве во время обстрела ВС РФ, ему было 25 лет, уточняет канал.