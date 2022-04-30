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Опубликовано 30 апреля 2022, 15:53
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Семья опознала погибшего на Украине датского наёмника

Молодому человеку было 25 лет, он приехал в Незалежную, по данным СМИ, ещё в марте.

Погибший датский наёмник, который воевал на украинской стороне, был опознан семьёй. Об этом сообщил МИД Дании, уточнив, что будет соблюдать конфиденциальность информации и не предаст огласке подробности.

"Министерство иностранных дел вело диалог с семьёй датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации семья подтвердила личность соответствующего лица, которое они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего", сообщило ведомство телеканалу TV2.

Наёмник погиб в Николаеве во время обстрела ВС РФ, ему было 25 лет, уточняет канал.

Захарова сообщила, что на Украине воюет около семи тысяч иностранных наёмников
Захарова сообщила, что на Украине воюет около семи тысяч иностранных наёмников

Ранее Лайф писал, что на Украине ликвидирован 25-летний датский наёмник, который приехал воевать за Киев ещё в марте. Его родственники уже связались с украинским посольством. Транспортировку тела на родину возьмёт на себя Копенгаген.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми
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