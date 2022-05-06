В Херсон вернулись девять моряков, которых полтора месяца держал в плену "Азов"

Украинские националисты использовали их, как и мирных жителей Мариуполя, в качестве живого щита. Спасти заложников ВС России и Народной милиции ДНР удалось лишь 8 апреля.

Турчак и Пушилин передали освобождённых моряков семьям. Видео © t.me / Единая Россия

Девять моряков, которых полтора месяца удерживали украинские националисты в порту Мариуполя, вернулись домой в Херсон. Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак передали их семьям.

"Сегодня вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вернули домой к семьям девять моряков из Херсона. Почти полтора месяца их удерживали в заложниках нацисты "Азова" в порту Мариуполя. В первые дни битвы за город азовцы заминировали единственный фарватер в Азовское море, заблокировав тем самым суда, на борту которых находилось в общей сложности более 100 членов экипажей", — написал Турчак в телеграм-канале.

По его словам, украинские националисты использовали моряков, как и мирных жителей Мариуполя, в качестве живого щита при обороне своих позиций. Освободить заложников Вооружённым силам России и сотрудникам Народной милиции ДНР удалось лишь восьмого апреля. По словам Пушилина, тогда было эвакуировано более 100 моряков, большую часть из них отправили домой: в Россию, Турцию и Болгарию. Некоторые моряки захотели остаться в ДНР.