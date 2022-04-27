Москалькова: На судоремонтном заводе в украинском Измаиле удерживаются 72 моряка из РФ
Граждане получают питание, у них есть вода и медикаменты, однако на данный момент они не могут вернуться.
На судоремонтном заводе в украинском городе Измаиле удерживаются 72 гражданских моряка из России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Восемь гражданских судов, 72 человека (из Российской Федерации. — Прим. Лайфа) находятся на судоремонтном заводе в Измаиле", — сказала омбудсмен.
Она добавила, что по общению с моряками стало понятно, что они получают питание, у них есть вода и медикаменты, однако на данный момент они не могут вернуться.
Ранее Лайф писал, что Греция задержала российский танкер Pegas с 19 моряками на борту. Судно было арестовано по решению Управления по борьбе с отмыванием денег в соответствии с введёнными ЕС и НАТО санкциями в отношении кораблей, представляющих интересы России.
ТАСС / Артём Геодакян