Москалькова: На судоремонтном заводе в украинском Измаиле удерживаются 72 моряка из РФ

Граждане получают питание, у них есть вода и медикаменты, однако на данный момент они не могут вернуться.

На судоремонтном заводе в украинском городе Измаиле удерживаются 72 гражданских моряка из России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Восемь гражданских судов, 72 человека (из Российской Федерации. — Прим. Лайфа) находятся на судоремонтном заводе в Измаиле", — сказала омбудсмен.

Она добавила, что по общению с моряками стало понятно, что они получают питание, у них есть вода и медикаменты, однако на данный момент они не могут вернуться.