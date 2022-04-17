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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 07:30
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Болгария оставила без ответа ноту от ДНР о спасении её моряков из плена "Азова"

София также игнорирует призыв забрать её граждан домой, звонки в МИД страны не увенчались успехом.

Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики сообщило Посольству Болгарии, что болгарские моряки с судна "Царевна", которое ранее было захвачено украинскими националистами из "Азова" в порту Мариуполя, спасены и могут быть отправлены на родину. Однако ведомство не ответило. Об этом рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы официально обратились в Посольство Болгарии с официальным письмом, с нотой, и, более того, мы звонили в Министерство иностранных дел Болгарии, чтобы сообщить о том, что моряки спасены, эвакуированы, что их можно забирать домой. <…> Но в итоге мы не получили никакого ответа и сами моряки до сих пор не получили никакого ответа", уточнила Никонорова.

Ранее сообщалось, что украинские националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Членов их экипажей взяли в заложники и вели огонь из 120-миллиметровых миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. Военнослужащим России и ДНР удалось эвакуировать 47 моряков с этих кораблей, а также взять под контроль порт Мариуполя 11 апреля.

Нацбаты угрожали раздеть российских моряков и привязать к деревьям на заводе "Азовсталь"
Нацбаты угрожали раздеть российских моряков и привязать к деревьям на заводе "Азовсталь"
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Татьяна Миссуми
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