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Опубликовано 6 мая 2022, 13:53

ФИДЕ отклонила апелляцию гроссмейстера Карякина на дисквалификацию

Из-за отстранения спортсмен пропустит турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.

Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина на шестимесячную дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте организации.

Наш спортсмен может обжаловать своё отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня после принятия решения.

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Дисквалифицированный шахматист Карякин подаст жалобу на оскорбившего его гендиректора ФИДЕ

В конце марта ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.

Из-за отстранения Карякин не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования пройдут с 16 июня по 7 июля в Мадриде.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Роман Фейгин
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