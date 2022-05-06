ФИДЕ отклонила апелляцию гроссмейстера Карякина на дисквалификацию

Из-за отстранения спортсмен пропустит турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам.

Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина на шестимесячную дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте организации.

Наш спортсмен может обжаловать своё отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня после принятия решения.

В конце марта ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.