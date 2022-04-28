Дисквалифицированный шахматист Карякин подаст жалобу на оскорбившего его гендиректора ФИДЕ

Из-за отстранения спортсмен не выступит на турнире претендентов на звание чемпиона мира.

Отстранённый на полгода от участия в соревнованиях российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что собирается перевести на английский язык пранк над генеральным директором ФИДЕ Эмилем Сутовским и отправить его в комиссию по этике организации. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Сутовский позволил себе оскорбить Карякина в ходе разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Он использовал в отношении шахматиста нецензурное выражение. Пранкеры беседовали с Сутовским от имени министра спорта Украины Вадима Гутцайта. В ходе разговора чиновник заметил, что является инициатором отстранения Карякина от участия в международных турнирах.

"Я со своей стороны, скорее всего, подам в комиссию по этике ФИДЕ. Сперва хочу перевести этот пранк на английский язык, затем отправить в комиссию. Дальше я не думаю, что они какие-то меры будут применять к Сутовскому, но если хотя бы скажут, что осуждают, то мне будет приятно. Если не скажут ничего по отношению к нему, то в очередной раз себя опозорят", — сказал Карякин.

В конце марта ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.