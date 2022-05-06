Турчак — жителям Херсонской области: Россия здесь навсегда

Отвечая на вопрос журналиста о статусе региона, он подчеркнул, что данное решение будут принимать его жители и "забегать вперёд пока не нужно".

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что Россия пришла в Херсон навсегда. Такое заявление он сделал после встречи с главой херсонской администрации Владимиром Сальдо, в которой также принял участие глава ДНР Денис Пушилин.

"Хотел ещё раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", — сказал он и добавил, что статус области будут определять её жители и "забегать вперёд не нужно".

Он рассказал, что также на территории Херсонской области в скором времени будет открыт ресурсный центр "Единой России", который будет выстраивать логистику по доставке продуктов, лекарств и иных средств первой необходимости. Волонтёры партии прибудут в город в ближайшее время.