Как западные СМИ реагируют на залпы "генерала Армагеддона" Что пишут западные СМИ о Сергее Суровикине, от которого зависит многое в СВО, и как реагируют на начало битвы за Херсон. 32339 32339 Фото © Getty Images

Пока в Москве на Совбезе РФ выступал Путин, в Чернигове "расцвела" "Герань-2", пишут российские военкоры. Запад начинает привыкать к российским ударам возмездия по Украине, что становится нормой после перехода к тактике Суровикина. Европейская пресса наводняет информпространство множеством фейков, выдавая разрушения и сгоревший транспорт времён сирийской кампании американцев и других катастроф за результаты проводимой операции Москвы.

Более 1000 украинских населённых пунктов остались без света. В Киеве продолжаются массированные ракетные атаки. Вчера и позавчера города Украины были "геранизированы" российскими БПЛА. На что паблики и газеты Незалежной отреагировали в формате "У Путина ракеты кончились, поэтому он БПЛА покупает". В первый день нынешней недели были поражены объекты энергетики в столице Украины, Днепропетровске, Житомире, Харькове, Запорожье, что вывело из строя энергетическую систему, уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи.

За этим последовала чуть ли не жалоба Зеленского в "Твиттере", что с 10 октября "30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране". Видимо, на правах упоротого младшего брата, которого и убить жалко, но и спуску давать бессмысленно. Ведь ликвидация большинства объектов энергетики (чтобы не допустить восстановление энергосистемы) парализует украинский режим, вынуждая его требовать больших ресурсов у экономик Европы и США.

"Генерал Армагеддон"

После назначения генерала Сергея Суровикина западные СМИ всю неделю собирали информацию о российском военном, искажая и выворачивая его преданность России и успешные военные операции в Чечне и Сирии в обратную сторону. По большому счёту в глазах европейских СМИ портрет командующего спецоперацией настолько суров, что вполне перекликается с шаблонами Голливуда о злых русских.

Командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин. Видео © Telegram / SHOT

"Генерал Армагеддон" в первые дни вызвал настолько серьёзный ажиотаж, что во многих изданиях стал самой популярной персоной. Вчера его первое короткое интервью каналу "Россия 24" расставило акценты. Он назвал сложной ситуацию на Херсонском направлении, предупредив о "сложных решениях", и напомнил, что русские и украинцы — один народ, что многие европейские СМИ процитировали без купюр, тем самым лишь подчеркнув правоту России. По словам Суровикина, ВСУ стремятся прорвать российскую оборону и для этого подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

Более чем двухминутная нарезка интервью российского генерала в El Pais на русском языке учитывает важные слова Сергея Суровикина, который объясняет, что "мы с украинцами один народ и желаем, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством". Финальная смысловая точка его выступления о противнике, который представлен киевским "преступным режимом, который толкает граждан Украины на смерть", расставляет всё на свои места. Однако текст, анонсирующий интервью, вполне себе в духе европейской пропаганды.

— Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду обвинил Москву в организации "пропагандистского шоу" с эвакуацией города Херсона, которое началось сегодня, — цитирует испанское издание украинские власти. Так на Украине и в Европе называют гуманитарную политику России в отношении собственного населения. — Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России около 50–60 тысяч человек. Об этом заявил врио губернатора Владимир Сальдо. Он добавил, что всё это займёт порядка шести дней.

Люди во время эвакуации на левый берег Днепра в порту города. Фото © ТАСС / Мармышев Дмитрий

По версии издания, "Россия пытается напугать жителей, предупреждая о неминуемом нападении Украины на гражданскую инфраструктуру".

— Россияне пытаются запугать жителей Херсона ложной информацией о бомбардировке города нашей армией, а также устроить пропагандистское шоу с эвакуацией, — цитирует El Pais Ермака.

Итальянская La Repubblica называет Сергея Суровикина российским супергенералом. Слова командующего спецоперацией на Украине "Пришло время непростых решений" трактуются как объявление о намерении сдать завоёванные позиции. Подзаголовок статьи говорит о том, что российские военные готовят почву для возможного отступления с правого берега Днепра.

Французские СМИ разрываются между резонансным убийством 12-летней девочки, которое совершил мигрант, и украинской тематикой. Генерал Суровикин явно вызывает страх одной своей фамилией, комментаторы боятся даже его инициалов — СС. Характеристику командующему СВО Le Figaro выдала в день новости о его назначении, назвав его палачом и объясняя решение о кадровых перестановках ударом тока от разрушения Крымского моста. Всю неделю читатели Le Figaro усердно обсуждали его службу. И часть из более чем 300 человек только теперь прояснила для себя фразу Путина: "Мы ещё не начинали". Среди откровенного троллинга встречаются и здравые мысли комментаторов.

Пользователь Dedale пишет: "Бедные украинцы. Они пушечное мясо американцев, а мы плательщики (и индюки) в пользу Америки. Те, кто до сих пор думает, что американцы наши друзья и действуют в наших интересах, должны проснуться. Конец Европы, какой мы её знаем". VitemadosePfizer сравнивает Суровикина и Колина Пауэлла, который был мясником, но почему-то французы не делают из него "заварной крем". — Вы знаете, сколько иракцев было убито американцами? Один миллион. Чтобы захватить их нефть. Повторяю: убит один миллион мужчин, детей и женщин. Когда палач — Запад, это на благо демократии? — взывает к аудитории читатель "Фигаро".

Фото © Telegram / SHOT

США и Британия

Американские СМИ настолько погружены в предвыборную битву демократов и республиканцев, что украинским событиям по-прежнему уделяют лишь необходимый минимум внимания. То, что Украина не продержится и месяца без поддержки Запада, в США прекрасно понимают, но считают, что мир с Россией пока преждевременен, пишет The National Interest. Но есть любопытные выводы. Аналитики видят, что ход СВО меняется.

— Война России на Украине, похоже, вступает в новую фазу, — пытается разобрать логику российского президента экс-аналитик ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор в Foreign Policy. Объясняя удары возмездия за Крымский мост усилением жёсткой линии Москвы, автор в итоге приходит к мысли, что эскалация конфликта на Украине не повлияла на политическое самочувствие российской власти. Соглашаясь с тезисом "Путин может увидеть, что альтернативы ему нет", спецслужбист намекает, что ещё не вечер и Россию якобы ждёт внезапный госпереворот. — Но наша работа в разведывательном сообществе состоит в том, чтобы предупредить, что вероятность возрастает. И мне кажется, что это то, что будет делать разведывательное сообщество. Корм созрел. Условия для его изгнания улучшились. Мы не знаем, когда это будет, но я думаю, что риск возрос.

Тема Ирана

Параллельно европейские СМИ обсуждают сотрудничество Ирана и России. Соединённые Штаты тоже освещают роль Тегерана, который якобы высылает инструкторов БПЛА для российских военных. Тренеры помогут россиянам с беспилотниками, считают в Италии, перечисляя список угроз, которые несёт подобная кооперация в военной сфере. Автор заметки объясняет, что успех в небе Украины почему-то перерастёт в террор на всём Ближнем Востоке. Теме Ирана отводится такое большое количество публикаций как в Европе, так и в США, что создаётся впечатление подготовки аудитории к неким военным действиям. США, забывая обсудить бомбёжки Киева, возмущены именно сотрудничеством Тегерана и Москвы.

Фото © ТАСС / АР / Iranian Army

Евросоюз собирает доказательства применения Россией на Украине иранских беспилотников и "отреагирует, если это будет доказано", отметил вчера глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Понятно, что за антииранской кампанией в Европе стоят США. Накануне в Госдепе заявили, что поставка БПЛА Ираном нарушает резолюцию Совбеза ООН 2231, запрещающую ему экспорт высокотехнологичных и ракетных вооружений до 2023 года. Но с чего вдруг "примитивные летающие мопеды с бензиновыми моторами", по словам Киева и Вашингтона, стали высокотехнологичными вооружениями? И на каком основании Штаты, вышедшие из Совместного всеобъемлющего плана действий ещё в 2018 году, продолжают ссылаться на договорённости с Ираном? Понятно, что нормы международного права для США, как навязчивая муха, про которую можно забыть, но, когда нужно, можно вспомнить и побегать за ней, а заодно и за всем миром с мухобойкой.

Фото © ТАСС / АР Когда Запад дозреет до остановки конфликта на Украине? 0 После военного поражения В случае разгрома ВСУ и контингента наёмников Не дозреет В следующем году

Авторы Елена Стафеева