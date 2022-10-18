Сообразили на троих: Почему расследование Берлина привело на скамью подсудимых Россию и чем это может закончиться В стремлении угодить Вашингтону Европа выдвинула против Москвы откровенно абсурдные обвинения. 18 октября, 19:20 Обложка © Shutterstock

Почему расследование Берлина привело на скамью подсудимых только Москву и чем это может закончиться в ближайшем будущем? Германия, Дания и Швеция в результате расследований пришли к выводу, что Россия виновата в подрыве собственных газопроводов. Немецкие следователи установили, что серия взрывов "вероятно, была вызвана саботажем". По словам официальных лиц, знакомых с процессом, это придаёт вес аналогичным выводам шведской стороны. Однако единственным виноватым решено назначить почему-то Россию. Именно для этого страны отказались от совместного ведения дела. И, вероятно, чтобы мы не смогли "фальсифицировать" доказательства своей невиновности, к месту диверсии специалистов из России решено не допускать.

Буквально по канонам Агаты Кристи расследование становится всё увлекательнее. При этом мы-то не можем забыть, что подрывы трубопроводов стали практикой для одной из западных стран, за плечами которой — диверсии на советской магистрали в 1981-м, в Никарагуа — в 1983-м, в июле 2022 года — в Венесуэле и другие. Америка, стоящая за энергетическим голодом Европы, даже не сомневалась в верности вассалов — "раз приказано Берлину обнулиться, значит, вперёд!".

The Wall Street Journal пишет, что следователи Германии не смогли установить причины мощного взрыва, но склоняются к тому, что это была диверсия с российской стороны. Натолкнули их на такие выводы снимки, сделанные с дрона. То есть, поразившись собственным масштабам следствия, Берлин обвиняет Россию, не имея доказательств, кроме фиксации вида на месте преступления.







Издание Expressen даже опубликовало повреждения трубопровода "Северный поток". По информации датской полиции, источником аварии стал мощный взрыв. Его сила составила 2,3 балла по шкале Рихтера. Официальное шведское следствие свою работу свернуло, засекретило материалы, отказавшись предоставлять их немцам и датчанам.

Подсуетилась и Еврокомиссия, представив план по защите энергетической, цифровой, транспортной и космической инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках". Для этого Евросоюз и НАТО будут создавать целевую группу по защите критической инфраструктуры, следует из коммюнике организации.

Швеция намеренно вышла из совместного расследования с Германией, чтобы уничтожить улики, связанные с участием в диверсии военных Британии и США, считают эксперты. Будучи колонией Вашингтона, Берлин не смеет противоречить — на территории Германии военная база США, золото немцев надёжно упрятано в банках Америки, политики и партии от Гамбурга до Мюнхена вылупляются из соросовских пробирок, а СМИ каждый раз сверяют подачу новостей с настроениями Белого дома.

Игра в плохого и хорошего полицейского для Европы и США уже закончилась. Брюссель лишь выполняет волю Вашингтона. Жители Германии до сих пор помнят бомбардировки Дрездена и Гамбурга. США не будут церемониться со своей европейской колонией. Европейские элиты помнят разгром стран Ближнего Востока, где США насаждали демократию и свободу. Они не хотят такой судьбы для себя. Но вот пограбить Россию готовы.

Пиратство XXI века

Последние тенденции говорят о том, что европейцы решили поживиться за счёт России. Финны заговорили о карательной экспроприации имущества РФ и россиян на своей территории. Так, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что при необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретённое россиянами в стране, если оно находится на "важной для безопасности государства" территории. Получается, что россиянам в Финляндии на защиту прав собственности можно не рассчитывать, — мало ли какую территорию признают "важной".

При этом простые жители ЕС совсем не готовы лезть в пекло ради Америки. Три четверти французов проголосовали за прекращение поставок оружия Украине. На вопрос, должна ли Франция продолжать направлять вооружение Украине, нет ответили в ходе телевизионного голосования 76% зрителей телеканала.

Как отметил политолог Марат Баширов, причина подрыва "Северного потока" — это передел мирового рынка газа. СПГ никогда не сможет быть таким же дешёвым, как трубный газ. Сжижение и доставка до потребителя — крайне затратный процесс и съедает как минимум четверть от объёма добытого сырья. Сверхвысокие цены теперь — приятный бонус для американского нефтегаза.

— А газовая отрасль — одна из немногих растущих отраслей в США. Однако тягаться с "Газпромом" по экономике она попросту не может. Спрос же на СПГ в мире не растёт с такой скоростью, как добыча и сжижение в США. "Отключение" потоков создаёт в США новый потенциальный спрос на молекулы свободы в объёме до 100 млрд кубометров в год для Европы. Рынок расчищен, и теперь отрасль СПГ может спокойно удвоить свой объём, — считает Баширов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уже высказывал идею о возможности починить подорванные магистрали, однако эксперты считают, что доставка необходимых инструментов затянется на несколько месяцев, в то время как сам ремонт не займёт так много времени.

Независимый эксперт Сергей Вайкуленко в эфире DW напоминает, что аналогичный ремонт в Восточно-Китайском море на трубопроводе, который шёл в Гонконг, от момента тендера и сбора поставщиков до момента начала работ составил почти восемь месяцев.

— Что могло бы помочь, это сразу после взрыва спустить туда какое-то оборудование, которое бы закрыло доступ воды в эти трубы. Внутри трубы не чистая сталь. Она закрыта полимерным покрытием, оно необходимо для того, чтобы не допускать турбулентности. На каждом стыке каждые 30–50 метров отрезка трубы есть примерно четыре миллиметра шва, который не закрыт ничем. В контакте с морской водой эти стыки могут начать ржаветь. А дальше возникает вопрос, в каком состоянии эти стыки на всей длине. Можно ли нагружать трубопровод на таком высоком давлении. Дело в том, что трубопровод действительно уникален, поскольку он работает от всего одной компрессорной станции на расстоянии 1200 километров, а не на расстоянии каждые 200 километров, как это делается обычно, — отметил эксперт.

Фото © Shutterstock Кто подорвал нитки "Северного потока"? 0 США Британия Швеция Дания

Авторы Елена Стафеева