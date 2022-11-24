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24 ноября, 11:33

Песков: В Кремле считают странным обсуждение в ЕС потолка цен на российскую нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не понимают происхождения цифр, которые в Европе называют при обсуждении ценового потолка на российские энергоресурсы.

"У европейцев пока что в нюансах очень непонятные обсуждения идут по этому потолку. Малообъяснимые цифры называются, такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения — не для эффекта, а ради решения, чтобы поставить галочку, что потолок введён", — прокомментировал он возможное ограничение цены на нефть в районе 65–70 долларов за баррель.

При этом представитель Кремля подтвердил ранее озвученную позицию российского руководства об отказе от поставок нефти и газа тем странам, которые поддержат эту меру, хоть Россия и намерена анализировать поступаемую информацию перед выработкой окончательной позиции.

"Мы исходим пока из установки президента [РФ Владимира] Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку", — заключил представитель Кремля.

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Лайф писал, что переговоры о введении ценового потолка на российскую нефть зашли в тупик. Позже выяснилось, что Польша выступила за установление предела в 30 долларов за баррель, в то время как остальные страны согласились на 65–70 долларов за баррель.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Александр Юнашев

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