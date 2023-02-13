"Преподам урок вежливости": Беркова вызвала Киркорова на бой и пообещала "уничтожить его"

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова продолжает активно развиваться в качестве бойца смешанного стиля и вызвала на бой известного певца Филиппа Киркорова.

"Киркоров, я слышала, что ты любишь бить женщин и нецензурно оскорблять людей, небрежно относишься к чувствам верующих и православным святыням. Я заставлю тебя быть скромнее и уважительнее! Прими мой вызов — и я преподам тебе урок вежливости! Ты можешь сам выбрать, в какой дисциплине пройдёт наш бой! Но будь уверен, я уничтожу тебя везде. Покажи, что у тебя есть яйца, Киркоров! Я жду тебя!" — рассказала Беркова kp.ru.

Она также призналась, что сейчас готовится к бою с соперником, который в два раза больше неё. Для этого она тренируется ежедневно, кроме воскресенья. По словам Берковой, она получает особое удовольствие от занятий спортом, а в октагоне регулярно жалеет своих соперников.