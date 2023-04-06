Россиянин устроил жене истерику из-за платья в Wildberries, и все мужья его поймут
Россиянин устроил скандал в ПВЗ Wildberries из-за жены
В одном из российских пунктов выдачи заказов Wildberries появился очень эмоциональный покупатель. Мужчина устроил истерику жене из-за платья, которое благоверная попросила не просто забрать, но и детально рассмотреть. Видео скандала, который поймут все мужья, опубликовал телеграм-канал SHOT.
Мужчина устроил скандал в ПВЗ Wildberries. Видео © Telegram / SHOT
Мужчина пришёл в ПВЗ за заказами супруги, с ней в этот момент он и разговаривал по телефону. Триггером стала просьба жены сфотографировать её новое платье. Мужчина бросил трубку и начал рассуждать о своей несчастной участи — преимущественно нецензурно. Сотрудница пункта попыталась дать надежду россиянину, напомнив о возможности вернуть товары при необходимости позже, но он её уже не слушал. Своё недовольство мужчина выместил и на пакете, бросив его резко на пол. Стоит отметить, что герой истории попросил не раскрывать название города, в котором эта ситуация произошла, чтобы супруга не увидела его недовольства.
А ранее сотрудница Wildberries в Москве украла более 50 посылок из ПВЗ на фоне забастовок. В результате она унесла домой косметику, подарки мужу, открытки и одежду для кошки.
ТАСС / Михаил Метцель