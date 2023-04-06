Россиянин устроил жене истерику из-за платья в Wildberries, и все мужья его поймут

Мужчина пришёл в ПВЗ за заказами супруги, с ней в этот момент он и разговаривал по телефону. Триггером стала просьба жены сфотографировать её новое платье. Мужчина бросил трубку и начал рассуждать о своей несчастной участи — преимущественно нецензурно. Сотрудница пункта попыталась дать надежду россиянину, напомнив о возможности вернуть товары при необходимости позже, но он её уже не слушал. Своё недовольство мужчина выместил и на пакете, бросив его резко на пол. Стоит отметить, что герой истории попросил не раскрывать название города, в котором эта ситуация произошла, чтобы супруга не увидела его недовольства.