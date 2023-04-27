КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 18:44

Путин назвал парк "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы

<p>Президент Владимир Путин с визитом в парке "Руднево". Обложка © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Президент Владимир Путин с визитом в парке "Руднево". Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Президент России Владимир Путин назвал столичный парк "Руднево", где производятся беспилотные летательные аппараты, новым индустриальным лицом Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин, который сопровождал главу государства в парке, отметил, что "лучшие предприятия страны размещаются здесь, начиная от стартапов, лабораторных исследований и опытно-конструкторских разработок", заканчивая серийным производством. Президент выразил уверенность, что площадка будет развиваться.

"Здорово, поздравляю. Уверен, всё будет сделано. Действительно, новая Москва. Это другая "Новая Москва". Это новое индустриальное лицо Москвы", — сказал Путин.

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Лайф напоминает, Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк "Руднево" на совещание по беспилотникам. Там представлены передовые модели БПЛА, включая БВС ВТ-440, созданный АО "НПП "Радар ммс".

Александр Юнашев
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