Путин назвал парк "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы

Президент России Владимир Путин назвал столичный парк "Руднево", где производятся беспилотные летательные аппараты, новым индустриальным лицом Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин, который сопровождал главу государства в парке, отметил, что "лучшие предприятия страны размещаются здесь, начиная от стартапов, лабораторных исследований и опытно-конструкторских разработок", заканчивая серийным производством. Президент выразил уверенность, что площадка будет развиваться.

"Здорово, поздравляю. Уверен, всё будет сделано. Действительно, новая Москва. Это другая "Новая Москва". Это новое индустриальное лицо Москвы", — сказал Путин.