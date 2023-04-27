Путин назвал парк "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы
Президент Владимир Путин с визитом в парке "Руднево". Обложка © ТАСС / Геодакян Артём
Президент России Владимир Путин назвал столичный парк "Руднево", где производятся беспилотные летательные аппараты, новым индустриальным лицом Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин, который сопровождал главу государства в парке, отметил, что "лучшие предприятия страны размещаются здесь, начиная от стартапов, лабораторных исследований и опытно-конструкторских разработок", заканчивая серийным производством. Президент выразил уверенность, что площадка будет развиваться.
"Здорово, поздравляю. Уверен, всё будет сделано. Действительно, новая Москва. Это другая "Новая Москва". Это новое индустриальное лицо Москвы", — сказал Путин.
Лайф напоминает, Владимир Путин в четверг прибыл в индустриальный парк "Руднево" на совещание по беспилотникам. Там представлены передовые модели БПЛА, включая БВС ВТ-440, созданный АО "НПП "Радар ммс".