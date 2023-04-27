Путин прибыл в индустриальный парк "Руднево" на совещание по беспилотникам

Президент РФ Владимир Путин прибыл в индустриальный парк "Руднево", где разворачивается производство дронов. Глава государства проведёт здесь совещание по развитию беспилотной авиации.

Также российский лидер намерен ознакомиться с ходом строительства промышленной зоны, с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем и осмотреть выставку производителей и эксплуатантов таких систем.

В "Руднево" представлены передовые модели БПЛА, включая БВС ВТ-440, созданный АО "НПП "Радар ммс". Этот многоцелевой беспилотный вертолёт первым в стране был официально допущен к эксплуатации в рамках экспериментального правового режима в ЯНАО. Здесь есть и грузовой дрон S700 вертикального взлёта-посадки. Создание ООО "Транспорт будущего" способно перевозить до 200 кг на расстояние до 30 км.

На экспозиции презентованы самолёт с вертикальным взлётом и посадкой T-300 от ООО "Летающие машины Тюринга", гражданский беспилотный вертолёт SH 450 (ООО "Аэромакс"), а также модели беспилотников для аэрофотосъёмки, сельскохозяйственных и поисково-спасательных работ.