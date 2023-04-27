КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 14:19

Путин назвал строительство АЭС в Турции одним из крупнейших совместных проектов

Президент России Владимир Путин заявил о новом значимом этапе в реализации одного из крупнейших в истории отношений РФ и Турции совместных проектов. Так он охарактеризовал церемонию доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", в которой принял участие по видеосвязи.

"Хотел бы всех поздравить с новым значимым этапом в реализации одного из крупнейших в истории российско-турецких отношений совместных проектов — строительства в Турции первой атомной электростанции", — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что это флагманский проект, который несёт обоюдно экономические выгоды, а также способствует укреплению многопланового партнёрства между двумя государствами. В ходе торжественной церемонии "Росатом" передал Министерству энергетики Турции сертификат на ядерное топливо, доставленное на АЭС, а над самой станцией подняли флаг мирного атома.

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Напомним, перед запуском АЭС "Аккую" президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Эрдоган поблагодарил российского коллегу за вклад в строительство электростанции. Кроме того, в ходе беседы обсудили ситуацию на Украине и реализацию зерновой сделки.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Николь Вербер
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