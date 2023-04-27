Путин назвал строительство АЭС в Турции одним из крупнейших совместных проектов
Президент России Владимир Путин заявил о новом значимом этапе в реализации одного из крупнейших в истории отношений РФ и Турции совместных проектов. Так он охарактеризовал церемонию доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", в которой принял участие по видеосвязи.
"Хотел бы всех поздравить с новым значимым этапом в реализации одного из крупнейших в истории российско-турецких отношений совместных проектов — строительства в Турции первой атомной электростанции", — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что это флагманский проект, который несёт обоюдно экономические выгоды, а также способствует укреплению многопланового партнёрства между двумя государствами. В ходе торжественной церемонии "Росатом" передал Министерству энергетики Турции сертификат на ядерное топливо, доставленное на АЭС, а над самой станцией подняли флаг мирного атома.
Напомним, перед запуском АЭС "Аккую" президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Эрдоган поблагодарил российского коллегу за вклад в строительство электростанции. Кроме того, в ходе беседы обсудили ситуацию на Украине и реализацию зерновой сделки.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров