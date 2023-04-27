Эрдоган созвонился с Путиным перед запуском АЭС "Аккую"
Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели в четверг телефонные переговоры. Об этом сообщил телеканал ТРТ.
В ходе беседы Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива.
В обсуждении лидеры коснулись украинского кризиса и реализации зерновой сделки, но подробностей турецкие СМИ не приводят.
На сайте телеканала говорится, что "президент Путин передал президенту Эрдогану свои наилучшие пожелания".
Напомним, что двумя днями ранее 69-летний Реджеп Эрдоган внезапно прервал интервью в прямом эфире, почувствовав недомогание. Позже в офисе президента заявили, что турецкий лидер подхватил желудочный грипп. Затем в ряде СМИ появилась информация о том, что политик якобы перенёс инфаркт. Все выступления Эрдогана 26 апреля были отменены, как и намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам. Однако ради одного мероприятия политик всё же сделал исключение — сегодня президент Турции намерен в онлайн-формате принять участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую".
ТАСС / Zuma