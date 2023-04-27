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27 апреля, 13:17

Эрдоган созвонился с Путиным перед запуском АЭС "Аккую"

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели в четверг телефонные переговоры. Об этом сообщил телеканал ТРТ.

В ходе беседы Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива.

В обсуждении лидеры коснулись украинского кризиса и реализации зерновой сделки, но подробностей турецкие СМИ не приводят.

На сайте телеканала говорится, что "президент Путин передал президенту Эрдогану свои наилучшие пожелания".

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Напомним, что двумя днями ранее 69-летний Реджеп Эрдоган внезапно прервал интервью в прямом эфире, почувствовав недомогание. Позже в офисе президента заявили, что турецкий лидер подхватил желудочный грипп. Затем в ряде СМИ появилась информация о том, что политик якобы перенёс инфаркт. Все выступления Эрдогана 26 апреля были отменены, как и намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам. Однако ради одного мероприятия политик всё же сделал исключение — сегодня президент Турции намерен в онлайн-формате принять участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую".

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Марина Калегина
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