Эрдоган созвонился с Путиным перед запуском АЭС "Аккую"

Напомним, что двумя днями ранее 69-летний Реджеп Эрдоган внезапно прервал интервью в прямом эфире, почувствовав недомогание. Позже в офисе президента заявили, что турецкий лидер подхватил желудочный грипп. Затем в ряде СМИ появилась информация о том, что политик якобы перенёс инфаркт. Все выступления Эрдогана 26 апреля были отменены, как и намеченное на 27 апреля интервью четырём телеканалам. Однако ради одного мероприятия политик всё же сделал исключение — сегодня президент Турции намерен в онлайн-формате принять участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую".