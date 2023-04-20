КПРФ решила выдвинуть внука Зюганова в мэры Москвы

КПРФ решила выдвинуть внука лидера партии Геннадия Зюганова — Леонида Зюганова — в качестве кандидата на выборы мэра Москвы. Об этом заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

По его словам, такое решение было принято на заседании кадровой комиссии при президиуме ЦК КПРФ. Там обсуждали кандидатов в губернаторы и депутатов законодательных собраний.

"После обсуждения решили единогласно рекомендовать на этот пост члена бюро Московского горкома, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова", — приводит ТАСС слова Афонина.

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре в Единый день голосования. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, он работает в данной должности с 2010 года. Собянин дважды переизбирался на этот пост.