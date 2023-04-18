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18 апреля, 12:41

Путин поддержал намерение главы Псковской области принять участие в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал желание главы Псковской области Михаила Ведерникова принять участие в выборах в сентябре. Глава государства отметил, что у губернатора есть эффективная команда, которую тот уверенно возглавляет.

"Команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха", — отметил Путин.

Российский лидер также добавил, что прежде всего за поддержкой Ведерникову необходимо обращаться к гражданам региона.

Путин пожелал успехов главе Самарской области на грядущих выборах губернатора

Путин пожелал успехов главе Самарской области на грядущих выборах губернатора

Ранее Лайф сообщал, что Путин призвал псковского губернатора окружить вниманием семьи участников СВО. В свою очередь Ведерников отметил, что регулярно лично встречается с родными военных. Кроме того, он находится на связи с командирами подразделений, где служат уроженцы Псковской области.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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