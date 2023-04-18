Путин поддержал намерение главы Псковской области принять участие в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал желание главы Псковской области Михаила Ведерникова принять участие в выборах в сентябре. Глава государства отметил, что у губернатора есть эффективная команда, которую тот уверенно возглавляет.

"Команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха", — отметил Путин.

Российский лидер также добавил, что прежде всего за поддержкой Ведерникову необходимо обращаться к гражданам региона.