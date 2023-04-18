Путин призвал псковского губернатора окружить вниманием семьи участников СВО
Семья каждого участника СВО должна находиться под особым контролем и вниманием, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
"Михаил Юрьевич, семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием с вашей стороны", — обратился российский лидер к главе региона.
В свою очередь Ведерников отметил, что регулярно лично встречается с родными участников СВО. Кроме того, он находится на связи с командирами подразделений, где служат уроженцы Псковской области, а также в регионе организована программа по отправке посылок военнослужащим, то есть любой желающий может передать бойцу какую-либо помощь или подарки.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Лайфу, что Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.
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