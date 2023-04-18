Путин призвал псковского губернатора окружить вниманием семьи участников СВО

В свою очередь Ведерников отметил, что регулярно лично встречается с родными участников СВО. Кроме того, он находится на связи с командирами подразделений, где служат уроженцы Псковской области, а также в регионе организована программа по отправке посылок военнослужащим, то есть любой желающий может передать бойцу какую-либо помощь или подарки.