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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 12:33
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Путин призвал псковского губернатора окружить вниманием семьи участников СВО

Семья каждого участника СВО должна находиться под особым контролем и вниманием, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

"Михаил Юрьевич, семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием с вашей стороны", — обратился российский лидер к главе региона.

В свою очередь Ведерников отметил, что регулярно лично встречается с родными участников СВО. Кроме того, он находится на связи с командирами подразделений, где служат уроженцы Псковской области, а также в регионе организована программа по отправке посылок военнослужащим, то есть любой желающий может передать бойцу какую-либо помощь или подарки.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил Лайфу, что Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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