Мнимые эксперты на протяжении многих лет пытались доказать эталонность западной избирательной системы, дискредитируя российские выборы, хотя на самом деле прогнили и деградировали сами. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на образовательном форуме "Время выбора" в Пятигорске.

По её словам, в России уже много лет работают в условиях нескончаемых хакерских ddos-атак, бесконечных провокаций и навязанных шаблонов с подачи Запада.

"Прикормленные" эксперты много лет пытались внедрить, что у них там на Западе выборы замечательные, а в России только фальсификация и никаких выборов нет", — подчеркнула Памфилова в центре знаний "Машук".

Глава ЦИК РФ отметила, что на Западе уже много лет деградирует избирательная система, причём это прекрасно видят в России.

"Мы это видим. (В США. — Прим. Лайфа) в семи только штатах из 50 есть институт наблюдения", — добавила она.