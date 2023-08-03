Памфилова заявила о деградации западной избирательной системы
Глава ЦИК России Памфилова: Избирательная система на Западе деградирует
Мнимые эксперты на протяжении многих лет пытались доказать эталонность западной избирательной системы, дискредитируя российские выборы, хотя на самом деле прогнили и деградировали сами. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на образовательном форуме "Время выбора" в Пятигорске.
По её словам, в России уже много лет работают в условиях нескончаемых хакерских ddos-атак, бесконечных провокаций и навязанных шаблонов с подачи Запада.
"Прикормленные" эксперты много лет пытались внедрить, что у них там на Западе выборы замечательные, а в России только фальсификация и никаких выборов нет", — подчеркнула Памфилова в центре знаний "Машук".
Глава ЦИК РФ отметила, что на Западе уже много лет деградирует избирательная система, причём это прекрасно видят в России.
"Мы это видим. (В США. — Прим. Лайфа) в семи только штатах из 50 есть институт наблюдения", — добавила она.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова уличила Запад в подготовке сноса президентских выборов в России, запланированных на весну 2024 года. В связи с этим, по её оценке, предстоящая избирательная кампания на пост главы государства будет довольно нелёгкой.
ТАСС / пресс-служба президента РФ / Александр Казаков