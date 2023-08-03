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3 августа, 10:43

Памфилова заявила о деградации западной избирательной системы

Глава ЦИК России Памфилова: Избирательная система на Западе деградирует

Мнимые эксперты на протяжении многих лет пытались доказать эталонность западной избирательной системы, дискредитируя российские выборы, хотя на самом деле прогнили и деградировали сами. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на образовательном форуме "Время выбора" в Пятигорске.

По её словам, в России уже много лет работают в условиях нескончаемых хакерских ddos-атак, бесконечных провокаций и навязанных шаблонов с подачи Запада.

"Прикормленные" эксперты много лет пытались внедрить, что у них там на Западе выборы замечательные, а в России только фальсификация и никаких выборов нет", — подчеркнула Памфилова в центре знаний "Машук".

Глава ЦИК РФ отметила, что на Западе уже много лет деградирует избирательная система, причём это прекрасно видят в России.

"Мы это видим. (В США. — Прим. Лайфа) в семи только штатах из 50 есть институт наблюдения", — добавила она.

Памфилова: ЦИК делает всё возможное для подготовки выборов в новых регионах

Памфилова: ЦИК делает всё возможное для подготовки выборов в новых регионах

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова уличила Запад в подготовке сноса президентских выборов в России, запланированных на весну 2024 года. В связи с этим, по её оценке, предстоящая избирательная кампания на пост главы государства будет довольно нелёгкой.

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ТАСС / пресс-служба президента РФ / Александр Казаков

Николь Вербер
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