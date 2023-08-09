Около полумиллиона россиян намерены проголосовать дистанционно

Более 440 тысяч жителей регионов, в которых в сентябре пройдут выборы, подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По её словам, ещё 50 тысяч хотят проголосовать по месту пребывания.

"На сей момент подано 446 904 заявки на участие в дистанционном электронном голосовании, в "Мобильном избирателе" — 50 962 заявки", — сказала она в ходе заседания комиссии.