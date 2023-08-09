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9 августа, 09:39

Около полумиллиона россиян намерены проголосовать дистанционно

Памфилова: Более 440 тысяч человек подали заявки на участие в ДЭГ

Более 440 тысяч жителей регионов, в которых в сентябре пройдут выборы, подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По её словам, ещё 50 тысяч хотят проголосовать по месту пребывания.

"На сей момент подано 446 904 заявки на участие в дистанционном электронном голосовании, в "Мобильном избирателе" — 50 962 заявки", сказала она в ходе заседания комиссии.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

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Ранее Элла Памфилова заявила, что пока нет необходимости переносить выборы в новых регионах. По её словам, Центризбирком может сделать это, если ситуация в отдельных районах обострится.

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ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Матвей Константинов
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