Памфилова не видит необходимости в переносе выборов в новых регионах России

Центризбирком имеет право перенести проведение выборов в новых регионах в случае возникновения угроз безопасности. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, соответствующее решение в случае необходимости может быть принято до 10 сентября — единого дня голосования.

"У нас остаётся право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырёх, может резко ухудшаться ситуация, и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там. Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента", — сказала она в пресс-центре ТАСС.