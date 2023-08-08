Памфилова не видит необходимости в переносе выборов в новых регионах России
Центризбирком имеет право перенести проведение выборов в новых регионах в случае возникновения угроз безопасности. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, соответствующее решение в случае необходимости может быть принято до 10 сентября — единого дня голосования.
"У нас остаётся право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырёх, может резко ухудшаться ситуация, и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там. Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента", — сказала она в пресс-центре ТАСС.
Так, в случае необходимости избирательный процесс будет отложен на определённых территориях. Однако "пока всё идёт нормально".
Напомним, в новых регионах готовность к выборам уже почти полная. Избирательный процесс там пройдёт 10 сентября, но проголосовать за кандидатов можно будет на 328 участках по всей России. А принятые недавно поправки позволят гражданам высказать своё мнение, несмотря на действующее в этой части России военное положение. Как отмечала Памфилова, ЦИК делает всё возможное для организации выборного процесса.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин