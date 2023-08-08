Регион

Уведомления отключены

8 августа, 11:39

Памфилова не видит необходимости в переносе выборов в новых регионах России

Центризбирком имеет право перенести проведение выборов в новых регионах в случае возникновения угроз безопасности. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, соответствующее решение в случае необходимости может быть принято до 10 сентября — единого дня голосования.

"У нас остаётся право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырёх, может резко ухудшаться ситуация, и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там. Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента", сказала она в пресс-центре ТАСС.

Так, в случае необходимости избирательный процесс будет отложен на определённых территориях. Однако "пока всё идёт нормально".

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, в новых регионах готовность к выборам уже почти полная. Избирательный процесс там пройдёт 10 сентября, но проголосовать за кандидатов можно будет на 328 участках по всей России. А принятые недавно поправки позволят гражданам высказать своё мнение, несмотря на действующее в этой части России военное положение. Как отмечала Памфилова, ЦИК делает всё возможное для организации выборного процесса.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • выборывроссии
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров