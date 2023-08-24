Бизнес поддержал идею ОП о создании приложения с хорошими новостями

Идею Общественной палаты по созданию приложения "Хорошие новости" поддержали представители органов власти и бизнеса. Об этом заявил член ОП РФ, первый заместитель председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

Цель проекта — вовлечь пользователей в создание позитивных новостей с акцентом на созидание. Участники встречи озвучили идеи, как можно вознаграждать активистов. Например, это могут быть образовательные курсы, экскурсии, встречи со знаменитостями, билеты на спортивные мероприятия и форумы.

"Провели в Общественной палате РФ расширенное заседание рабочей группы по реализации проекта цифровой платформы с позитивным контентом, получившей название "Хорошие новости". Миссия проекта — вовлечь пользователей в создание позитивных инфоповодов, чтобы формировать информационную повестку не с позиций негатива, а с акцентом на созидание", — добавил Анисимов в телеграм-канале.

Предполагается, что приложение будет интересно россиянам в возрасте от 17 до 54 лет, которые следят за достижениями в социально-экономических сферах. Анисимов подчеркнул, что такой контент понравится людям труда, то есть тем, кто выводит промышленный потенциал России на новый уровень. Обновлённую концепцию мобильного приложения показал руководитель проекта "Хорошие новости" Илья Фёдоров.

"Мы сосредоточимся на трёх главных общественных ценностях нашей аудитории. Это потребность в позитивном контенте, потребность в движении страны вперёд и потребность в поддержке единомышленников", — отметил он.

Инициативу общественников поддержал Институт развития интернета, выразивший готовность стать информационным партнёром проекта. Следующее заседание договорились провести в режиме интерактивного тестирования готового мобильного приложения.