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9 ноября, 09:28

"Блажен, кто верует": Лавров с иронией оценил уверенность Байдена в "возвращении" Украиной территории

Лавров словами "блажен, кто верует" отреагировал на заявление США по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров словами "блажен, кто верует" отреагировал на высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о вере американского лидера Джо Байдена в "возращение территорий" Украиной. Также он прокомментировал планы Владимира Зеленского продолжать "наступление".

Лавров словами "блажен, кто верует" отреагировал на заявление США по Украине. Видео © Telegram / Зарубин

"Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят. Зеленского вообще трудно комментировать, он среди прочего заявил, что, даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать, по-моему, всё очевидно", — отметил Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

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Ранее в Белом доме заявили, что США израсходовали 96% всех средств на поддержку Украины с начала специальной военной операции (СВО). По словам Джона Кирби, у Пентагона осталось только 1,1 миллиарда долларов, которые предназначены для замены оружия на своих собственных армейских складах.

Обложка ©

Getty Images / Stephanie Keith

Никита Осипов
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