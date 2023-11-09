"Блажен, кто верует": Лавров с иронией оценил уверенность Байдена в "возвращении" Украиной территории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров словами "блажен, кто верует" отреагировал на высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о вере американского лидера Джо Байдена в "возращение территорий" Украиной. Также он прокомментировал планы Владимира Зеленского продолжать "наступление".

Лавров словами "блажен, кто верует" отреагировал на заявление США по Украине. Видео © Telegram / Зарубин

"Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят. Зеленского вообще трудно комментировать, он среди прочего заявил, что, даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать, по-моему, всё очевидно", — отметил Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.