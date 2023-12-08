Песков: Количество вопросов для прямой линии с Путиным превысило 600 тысяч
Уже более 600 тысяч обращений и вопросов поступило для совмещённой прямой линии и итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обращений [к президенту РФ] много, мы уже ушли так уверенно за 600 тысяч", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков подчеркнул, что президент очень тщательно готовится к предстоящему мероприятию, с некоторыми вопросами Путин уже успел ознакомиться. По словам пресс-секретаря главы государства, вопросы сейчас систематизируются по блокам, что даёт возможность президенту смотреть их по темам. Также Песков отметил, что Путин постоянно уделяет много внимания прямой связи с гражданами.
"Всегда в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес — повышение уровня благосостояния и уровня жизни наших людей", — указал представитель Кремля, добавив, что прямая связь с людьми у президента работает постоянно.
Напомним, президент РФ подведёт итоги года 14 декабря. В этом году большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией. Как рассказали в Народном фронте, Путин лично выберет вопросы граждан, на которые даст ответ. Сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал 1 декабря. Любой житель страны и мира может обратиться к президенту, позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40 или оставив сообщение на сайте "Москва-Путину.ру".
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