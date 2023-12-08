Песков: Количество вопросов для прямой линии с Путиным превысило 600 тысяч

Уже более 600 тысяч обращений и вопросов поступило для совмещённой прямой линии и итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обращений [к президенту РФ] много, мы уже ушли так уверенно за 600 тысяч", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков подчеркнул, что президент очень тщательно готовится к предстоящему мероприятию, с некоторыми вопросами Путин уже успел ознакомиться. По словам пресс-секретаря главы государства, вопросы сейчас систематизируются по блокам, что даёт возможность президенту смотреть их по темам. Также Песков отметил, что Путин постоянно уделяет много внимания прямой связи с гражданами.