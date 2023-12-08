Лидер РФ Владимир Путин заявил о намерении участвовать в грядущих президентских выборах в преддверии Дня Героев Отечества неспроста, так как сегодня спецоперация (СВО) на Украине — это главная тема, которая объединяет сейчас всю страну. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Он обратил внимание на то, что Путин в пятницу, 8 декабря, пришёл лично награждать героев СВО. При этом в большинстве случаев госнаграды, как правило, вручает не президент, а его уполномоченные представители, к примеру чиновники или губернаторы. Своим сегодняшним поступком глава государства продемонстрировал уважение к подвигу простых солдат, офицеров, а также медиков, сотрудников оборонных предприятий, которые приближают победу России. Кроме того, собеседник Лайфа подчеркнул, что и сами российские военнослужащие сплотились вокруг Путина, так как никто не хочет "менять главнокомандующего на переправе".