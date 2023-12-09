Инициативная группа начала формирование группы избирателей для выдвижения Путина
Инициативная группа по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты России на предстоящих выборах начала формирование группы избирателей, необходимой по закону. Об этом на заседании группы заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Согласно законодательству, должна быть создана группа избирателей, которая затем соберётся уже в большую группу и примет решения по проведению избирательной кампании действующего президента. Группе надлежит зарегистрироваться в ЦИК и организовать сбор подписей.
Большое собрание инициативной группы и группы избирателей по выдвижению планируется провести через неделю, 16 декабря.
Как сообщал Лайф, 8 декабря после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России Владимир Путин объявил, что баллотируется на новый президентский срок. Лидера РФ уже поддержали многие политики и общественные деятели, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. А сегодня в московском штабе Общероссийского народного фронта прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина.