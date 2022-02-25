Блинкен заявил о готовности НАТО к отражению угроз с Востока
Глава Госдепартамента напомнил о пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне, который обязывает членов альянса отвечать единым фронтом.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что как США, так и НАТО готовы к военному ответу России на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью телекомпании NBC.
"Что касается угроз странам НАТО, то у нас есть нечто крайне мощное — статья 5. Атака на одного является атакой на всех, и Россия знает об этом", — отметил Блинкен.
Он говорит о пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне. По словам главы Госдепа страны – члена альянса, дополнительные войска и вооружение были отправлены в восточноевропейские страны, "чтобы отразить любую агрессию, которую Россия может рассматривать в отношении стран – членов НАТО".
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
Энтони Блинкен. Фото © Twitter / SecBlinken