Блинкен заявил о готовности НАТО к отражению угроз с Востока

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что как США, так и НАТО готовы к военному ответу России на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью телекомпании NBC.

"Что касается угроз странам НАТО, то у нас есть нечто крайне мощное — статья 5. Атака на одного является атакой на всех, и Россия знает об этом", — отметил Блинкен.

Он говорит о пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне. По словам главы Госдепа страны – члена альянса, дополнительные войска и вооружение были отправлены в восточноевропейские страны, "чтобы отразить любую агрессию, которую Россия может рассматривать в отношении стран – членов НАТО".

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.