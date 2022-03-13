МИД Турции опроверг украинский фейк об обстрелах мечети в Мариуполе

Некоторые застрявшие в Незалежной иностранцы нашли приют в здании, они ждут эвакуации.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что имам мариупольской мечети опроверг распространившиеся в украинских СМИ сообщения об обстрелах здания.

"Да, наши граждане находятся в мечети в Мариуполе, мы поддерживаем с ними контакт. Вчера поступали сообщения, что мечеть разбомбили, однако имам нам этого не подтвердил. По его словам, никакого ущерба мечети не нанесено", — сказал он на дипломатическом форуме в Анталье.