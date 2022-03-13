ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 13:09

МИД Турции опроверг украинский фейк об обстрелах мечети в Мариуполе

Некоторые застрявшие в Незалежной иностранцы нашли приют в здании, они ждут эвакуации.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что имам мариупольской мечети опроверг распространившиеся в украинских СМИ сообщения об обстрелах здания.

"Да, наши граждане находятся в мечети в Мариуполе, мы поддерживаем с ними контакт. Вчера поступали сообщения, что мечеть разбомбили, однако имам нам этого не подтвердил. По его словам, никакого ущерба мечети не нанесено", — сказал он на дипломатическом форуме в Анталье.

Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны бойцов ВСУ
Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны бойцов ВСУ

Как ранее писал Лайф, Чавушоглу также попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова поддержать эвакуацию турок из Мариуполя. По его словам, России была направлена вся информация о том, сколько граждан страны находится в регионе. При этом он отметил, что сегодня планируется проделать большую работу в этом направлении. Министр также сообщил, что к данному моменту Турция эвакуировала уже более 15 тысяч своих граждан с Украины.

BannerImage

Getty Images / Pierre Crom

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar