МИД Турции опроверг украинский фейк об обстрелах мечети в Мариуполе
Некоторые застрявшие в Незалежной иностранцы нашли приют в здании, они ждут эвакуации.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что имам мариупольской мечети опроверг распространившиеся в украинских СМИ сообщения об обстрелах здания.
"Да, наши граждане находятся в мечети в Мариуполе, мы поддерживаем с ними контакт. Вчера поступали сообщения, что мечеть разбомбили, однако имам нам этого не подтвердил. По его словам, никакого ущерба мечети не нанесено", — сказал он на дипломатическом форуме в Анталье.
Как ранее писал Лайф, Чавушоглу также попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова поддержать эвакуацию турок из Мариуполя. По его словам, России была направлена вся информация о том, сколько граждан страны находится в регионе. При этом он отметил, что сегодня планируется проделать большую работу в этом направлении. Министр также сообщил, что к данному моменту Турция эвакуировала уже более 15 тысяч своих граждан с Украины.
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