В Москве простились со сценаристом "Белого солнца пустыни" Рустамом Ибрагимбековым

В Москве простились с известным российским и азербайджанским писателем и драматургом, автором сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустамом Ибрагимбековым. Церемония состоялась в Центральном доме кинематографистов.

Проводить Ибрагимбекова в последний путь пришли его коллеги, ученики, близкие друзья, среди которых был посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, атташе по культуре Посольства Азербайджана в РФ Нигяр Ахундова, а также режиссёры Андрей Кончаловский, Вадим Абдрашитов, ректор ВГИК Владимир Малышев и многие другие.

Его уход стал для всех невосполнимой утратой, отметили на церемонии. По словам присутствующих, писатель был невероятно талантлив во многих сферах творчества и общественной жизни, а потому умел ценить чужой талант. За свою жизнь он успел открыть для культуры многие имена кинематографистов.