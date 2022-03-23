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Опубликовано 23 марта 2022, 18:54
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Украинские националисты обстреляли санитарный автомобиль в Сумах, четверо медиков убиты

Врачи ехали к жителям города для оказания им помощи, по ним открыли огонь без каких-либо причин и предупреждения.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что четверо медицинских работников погибли в результате обстрела санитарного автомобиля украинскими националистами.

"22 марта боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомёта без каких-либо причин обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям", — сказал он в ходе брифинга.

В результате обстрела четыре медицинских работника от полученных ранений скончались на месте.

МО РФ: Националисты создают опорные пункты и огневые точки в больницах Одессы и Чернигова
МО РФ: Националисты создают опорные пункты и огневые точки в больницах Одессы и Чернигова

Ранее МО РФ показало видео уничтожения украинского ЗРК С-300 на окраине Киева. Украинские военные разместили комплекс в городской промышленной застройке, но беспилотники его обнаружили.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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