Украинские националисты обстреляли санитарный автомобиль в Сумах, четверо медиков убиты
Врачи ехали к жителям города для оказания им помощи, по ним открыли огонь без каких-либо причин и предупреждения.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что четверо медицинских работников погибли в результате обстрела санитарного автомобиля украинскими националистами.
"22 марта боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомёта без каких-либо причин обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям", — сказал он в ходе брифинга.
В результате обстрела четыре медицинских работника от полученных ранений скончались на месте.
Ранее МО РФ показало видео уничтожения украинского ЗРК С-300 на окраине Киева. Украинские военные разместили комплекс в городской промышленной застройке, но беспилотники его обнаружили.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ