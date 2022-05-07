Глава ЦРУ отказался считать позицию России помехой для вступления Финляндии в НАТО

В Североатлантическом альянсе ранее заявляли, что готовы быстро принять эту страну вместе со Швецией в свой состав, если получат соответствующий запрос.

США и их союзники должны серьёзно относиться к заявлениям российской стороны касательно недопустимости расширения НАТО. Такое мнение высказал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс.

Вместе с тем он не считает, что позиция Москвы является сдерживающим фактором, когда речь заходит о возможном присоединении к альянсу Финляндии и Швеции.