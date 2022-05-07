Глава ЦРУ отказался считать позицию России помехой для вступления Финляндии в НАТО
В Североатлантическом альянсе ранее заявляли, что готовы быстро принять эту страну вместе со Швецией в свой состав, если получат соответствующий запрос.
США и их союзники должны серьёзно относиться к заявлениям российской стороны касательно недопустимости расширения НАТО. Такое мнение высказал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс.
Вместе с тем он не считает, что позиция Москвы является сдерживающим фактором, когда речь заходит о возможном присоединении к альянсу Финляндии и Швеции.
"Мы должны серьёзно относиться ко всем вопросам, которые он [президент РФ Владимир Путин] поднимает, но, я думаю, ничего из этого не станет сдерживающим фактором, если Финляндия и Швеция решат двигаться в данном направлении, а НАТО потом решит увеличить количество членов и включить их", — сказал Бёрнс.
Как сообщал Лайф, ранее СМИ писали, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Россия в свою очередь предупредила эти государства о последствиях вступления в альянс.
ТАСС / ЕРА