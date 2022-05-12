Комендант Камброд сообщил о попытке бойцов ВСУ покинуть Рубежное под видом беженцев

Он уточнил, что сейчас в городе остаются от 3500 до 4000 мирных жителей, уехавшие пока возвращаться не спешат из-за обстрелов Киева.

Военнослужащие ВСУ прибегают к различным уловкам для отъезда из Рубежного, перешедшего под контроль Луганской Народной Республики. Одна из них — маскировка под беженцев. Об этом рассказал РИА "Новости" военный комендант города с позывным Камброд.

"Бывают случаи, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выехать из Рубежного на территорию ЛНР. Мы их задерживаем", — отметил собеседник агентства.

По его словам, на днях двое бойцов ВСУ под видом беженцев предприняли попытку выехать из города на автомобиле. Камброд уточнил, что сейчас в Рубежном остаются от 3500 до 4000 мирных жителей. Уехавшие гражданские пока возвращаться не спешат из-за обстрелов со стороны Украины. Военные ЛНР стараются помогать остающимся в городе мирным с продовольствием и водой. Самая острая проблема сейчас, по словам коменданта, нехватка медикаментов.