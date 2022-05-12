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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 08:04
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ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов

Так, было поражено высокоточным попаданием 34 места базирования боевиков в ходе "Операции Z".

ВКС России уничтожили за сутки два склада боеприпасов в Черниговской области в ходе спецоперации на Украине. Также ликвидировано 320 националистов и выведено из строя 72 единицы боевой техники противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражено: четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северского Черниговской области", пояснил он.

Десантировались с вертолёта и взяли аэродром: Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине
Десантировались с вертолёта и взяли аэродром: Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

Ранее Лайф писал, что в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины и националисты подорвали, предположительно, цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинить российских военных в применении химического оружия.

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Leon Klein / Anadolu Agency via Getty Images

Татьяна Миссуми
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