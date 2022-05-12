ВС России за сутки уничтожили более 320 украинских националистов
Так, было поражено высокоточным попаданием 34 места базирования боевиков в ходе "Операции Z".
ВКС России уничтожили за сутки два склада боеприпасов в Черниговской области в ходе спецоперации на Украине. Также ликвидировано 320 националистов и выведено из строя 72 единицы боевой техники противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражено: четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северского Черниговской области", — пояснил он.
Ранее Лайф писал, что в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины и националисты подорвали, предположительно, цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинить российских военных в применении химического оружия.
Leon Klein / Anadolu Agency via Getty Images