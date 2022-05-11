Минобороны: СБУ и националисты подорвали цистерну с селитрой для обвинения ВС РФ в химатаке

Как уточнили в российском военном ведомстве, в результате данной провокации военнослужащие и местные жители не пострадали.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и националисты подорвали, предположительно, цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинить российских военных в применении химического оружия. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня около 14:00 в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения Российской армии в применении химического оружия Службой безопасности Украины и националистами осуществлён подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой", — сказал Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его словам, в результате подрыва образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось. Мизинцев уточнил, что в результате данной провокации военнослужащие и местные жители не пострадали. Кроме того, генерал-полковник заметил, что РФ неоднократно предупреждала о подобных провокациях, готовящихся украинскими националистами. Он подчеркнул, что основная цель таких провокаций — стремление киевского режима получить у Запада дополнительную военную помощь.