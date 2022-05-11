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Опубликовано 11 мая 2022, 19:30
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МО РФ: В Краматорске и Славянске ВСУ создали единый укрепрайон площадью более 170 кв. км

В ведомстве уточнили, что в густонаселённых районах украинские военнослужащие разместили тяжёлое вооружение и технику, а в домах оборудовали огневые точки.

Украинские военные в агломерации Краматорск – Славянск оборудовали единый укрепрайон общей площадью более 170 квадратных километров, где создали необходимые запасы вооружения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В агломерации Краматорск – Славянск так же, как и ранее в Мариуполе, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 квадратных километров и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов", — сказал Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

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По его словам, в густонаселённых районах военнослужащие ВСУ разместили тяжёлое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки. При этом местных жителей не выпускают из подвалов, а на здания националисты нанесли надписи "Внимание! Дети!", "Здесь дети! Не стрелять!" для того, чтобы прикрываться мирными гражданами, которых на этой территории более 90 тысяч, как живым щитом, добавил генерал-полковник.

"Для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании "городов-крепостей", — подчеркнул Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что действия украинских националистов противоречат всем общепринятым нормам морали и принципам международного гуманитарного права. В связи с этим он призвал международные организации обратить внимание на сложившуюся на Украине ситуацию и принять соответствующие меры для защиты мирных граждан.

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Ранее Мизинцев сообщил, что ВСУ собираются взорвать Кайдакский мост через Днепр при наступлении войск России и ДНР. После этого Киев по "уже отработанному сценарию" намерен цинично обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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