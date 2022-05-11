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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 11:32
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Взрыв грузового поезда с аммиачной селитрой под Краматорском показали с борта вертолёта

Местным жителям ничего не угрожает. Однако власти города всё же попросили людей ограничить пребывание на открытом воздухе и на целые сутки закрыть окна.

Взрыв в Краматорском районе, снятый с борта российского вертолёта. Видео © Telegram / Kotsnews

В Донецкой области, под Краматорском, в результате военных обстрелов оказался повреждён ж/д состав с аммиачной селитрой, сообщили в Славянской ВГА. Кадры взрыва грузового поезда опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

"Видео большого взрыва в Краматорском районе, снятое с борта российского вертолёта. В Славянской ВГА сообщили, что рванул железнодорожный состав с аммиачной селитрой", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом уточняется, что жителям славянской общины ничего не угрожает. Однако власти города всё же попросили людей ограничить пребывание на открытом воздухе и на целые сутки закрыть окна.

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А ранее Минобороны РФ сообщило о минировании украинскими военными моста в Славянске. По словам генерал-полковника РФ Михаила Мизинцева, ВСУ планируют взорвать этот объект, обвинив в этом российские войска.

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Telegram / Kotsnews

Николь Вербер
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