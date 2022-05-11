Взрыв грузового поезда с аммиачной селитрой под Краматорском показали с борта вертолёта

Местным жителям ничего не угрожает. Однако власти города всё же попросили людей ограничить пребывание на открытом воздухе и на целые сутки закрыть окна.

Взрыв в Краматорском районе, снятый с борта российского вертолёта. Видео © Telegram / Kotsnews

В Донецкой области, под Краматорском, в результате военных обстрелов оказался повреждён ж/д состав с аммиачной селитрой, сообщили в Славянской ВГА. Кадры взрыва грузового поезда опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

"Видео большого взрыва в Краматорском районе, снятое с борта российского вертолёта. В Славянской ВГА сообщили, что рванул железнодорожный состав с аммиачной селитрой", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом уточняется, что жителям славянской общины ничего не угрожает. Однако власти города всё же попросили людей ограничить пребывание на открытом воздухе и на целые сутки закрыть окна.