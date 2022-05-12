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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 08:07
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Лепс назвал огромной ошибкой эмиграцию коллег из России

Он также подчеркнул, что обязан всем своей стране и потому работает именно для неё, не выслуживаясь, а помогая братьям.

Певец Григорий Лепс, приехавший сначала в ДНР, а затем и в ЛНР, чтобы спеть для раненых солдат республик и российских военных, высказался о коллегах, которые покинули Россию, назвав эмиграцию ошибкой.

"Ну, это их желание. Я же за них не в ответе. Захотели — уехали. Смогут ли вернуться? Вопрос в другом. Я вообще считаю эмиграцию, даже временную, огромной ошибкой. Потому что каждый должен умирать там, где он родился. Там, где его Родина. Для меня это не просто слова. Может, для них это что-то другое. Для меня это нечто большее", — пояснил Григорий Лепс в беседе с порталом kp.ru.

Кроме того, певец рассказал о своём отношении к этим землям. По словам Лепса, сейчас он делает то, что должен делать гражданин страны, в которой живёт и которая его вырастила. Он также подчеркнул, что обязан всем своему государству и потому работает именно для него, не выслуживаясь, а помогая братьям.

"Эта страна дала мне образование, возможность зарабатывать деньги, возможность жениться, родить огромное количество детей. Я здесь не за наградами, не за деньгами, я тут просто потому, что здесь мои друзья живут. Я с ними давно знаком. Они ко мне в Москву приезжали. Я просто позвонил и сказал: я приеду", — поделился артист.

Где отсиживаются знаменитости, уехавшие из России из-за событий на Украине
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Ранее Лайф рассказывал, что Лепс приехал в Донбасс, для поддержать участников спецоперации. Он рассказал, что надеется отвлечь их своей музыкой от тяжёлых будней, а также навестить в госпиталях раненых детей.

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Telegram / Григорий Лепс

Виктория Дитрих
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