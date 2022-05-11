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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 13:04
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Лепс приехал в Донбасс, чтобы поддержать участников "Операции Z"

Он рассказал, что надеется отвлечь их своей музыкой от тяжёлых будней, а также навестить в госпиталях раненых детей.

Певец Григорий Лепс приехал в Донбасс с благотворительным концертом. Видео © Telegram / Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс приехал в Донбасс, чтобы спеть для раненых солдат республик и российских военных. Видео своего приезда он разместил в "Телеграме", подписав, что уже на месте.

"Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы их немного отвлечём от этих тяжёлых будней. Зайдём в госпитали. Проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов", — пояснил артист.

На кадрах Лепс подпевает звучащему из динамиков машины Владимиру Высоцкому, тем самым вызвав неподдельную радость водителя. "Люблю Лепса, особенно когда в машине у меня поёт", — похвастался мужчина.

Салтыков и Рогожин выпустят клип "Мы люди" ко Дню Победы в поддержку "Операции Z"
Салтыков и Рогожин выпустят клип "Мы люди" ко Дню Победы в поддержку "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что оперный певец Михаил Гаврилов из Санкт-Петербурга дал концерты в Ростове-на-Дону для детей-сирот из Донбасса и раненых российских военных. Он известен как голос "Бессмертного полка", так как по традиции открывает шествие 9 Мая на Невском проспекте.

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Telegram / Григорий Лепс

Татьяна Миссуми
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