Лепс приехал в Донбасс, чтобы поддержать участников "Операции Z"

Он рассказал, что надеется отвлечь их своей музыкой от тяжёлых будней, а также навестить в госпиталях раненых детей.

Певец Григорий Лепс приехал в Донбасс с благотворительным концертом. Видео © Telegram / Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс приехал в Донбасс, чтобы спеть для раненых солдат республик и российских военных. Видео своего приезда он разместил в "Телеграме", подписав, что уже на месте.

"Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы их немного отвлечём от этих тяжёлых будней. Зайдём в госпитали. Проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов", — пояснил артист.

На кадрах Лепс подпевает звучащему из динамиков машины Владимиру Высоцкому, тем самым вызвав неподдельную радость водителя. "Люблю Лепса, особенно когда в машине у меня поёт", — похвастался мужчина.