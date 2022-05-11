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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 12:55
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СМИ: Большая часть боевиков теробороны в Одесской области дезертировала

Теперь из-за нехватки подготовленных бойцов украинские командиры пытаются восполнить резервы армии на юго-востоке Незалежной, говорят источники в силовых структурах.

Боевики территориальной обороны Одесской области массово дезертировали, узнав, что их отправят в зону активных боевых действий. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источники в силовых ведомствах.

"Для территориальной обороны в Одесской области были сформированы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий. Из последней группы (около 300 человек) дезертировало более 70% боевиков", — сказал он.

Как рассказал источник, мужчины вступали в ряды территориальной обороны только для уклонения от службы в армии, а поняв "реальные цели", дезертировали. По его мнению, многие сбежали в деревни, а некоторые из них сумели пересечь границу и уйти в Молдавию. Теперь из-за нехватки подготовленных бойцов украинские командиры пытаются восполнить группы на юго-востоке Незалежной, заключил информатор.

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Ранее Лайф рассказывал, что бойцы ВСУ пожаловались, что их отправили на фронт неподготовленными. В подразделении записали коллективное видеообращение, в котором рассказали, что через двое суток после получения повестки из военкомата их сразу отправили в Донбасс.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Оксана Попова
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