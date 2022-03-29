Мединский рассказал о просьбе киевской делегации не противиться вступлению Украины в ЕС

По его словам, Киев также просит, чтобы окончательное решение по этому соглашению было оформлено на встрече президентов двух стран.

Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе озвучивания письменных предложений со стороны делегации Украины рассказал, что одним из пунктов Киев призывает Россию не возражать против вступления Незалежной в Евросоюз.