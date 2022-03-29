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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 13:12
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Мединский рассказал о просьбе киевской делегации не противиться вступлению Украины в ЕС

По его словам, Киев также просит, чтобы окончательное решение по этому соглашению было оформлено на встрече президентов двух стран.

Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе озвучивания письменных предложений со стороны делегации Украины рассказал, что одним из пунктов Киев призывает Россию не возражать против вступления Незалежной в Евросоюз.

"Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", — озвучил данный пункт в эфире Первого канала Мединский по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

Мединский по итогам переговоров с Украиной: Мы делаем два шага навстречу по деэскалации
Мединский по итогам переговоров с Украиной: Мы делаем два шага навстречу по деэскалации

Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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ТАСС / Максим Гучек / БелТА

Виктория Дитрих
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