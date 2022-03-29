Мединский рассказал о просьбе киевской делегации не противиться вступлению Украины в ЕС
По его словам, Киев также просит, чтобы окончательное решение по этому соглашению было оформлено на встрече президентов двух стран.
Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе озвучивания письменных предложений со стороны делегации Украины рассказал, что одним из пунктов Киев призывает Россию не возражать против вступления Незалежной в Евросоюз.
"Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", — озвучил данный пункт в эфире Первого канала Мединский по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.
ТАСС / Максим Гучек / БелТА