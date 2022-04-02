Медведев вспомнил байку Виктора Черномырдина, говоря о вступлении Украины в ЕС

Её суть заключается в том, что бывший премьер-министр заявил, что Евросоюз примет Незалежную только после Турции. А на вопрос о том, когда вступит Анкара, Черномырдин ответил, что никогда.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о словах, которые приписываются бывшему премьер-министру РФ Виктору Черномырдину, говоря о желании Украины вступить в Евросоюз.

"Одна историческая байка из недавнего прошлого. Слова, которые приписывают В.С. Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: "Когда Украина вступит в ЕС?" Он очень быстро ответил: "Сразу после Турции". "А Турция когда?" — уточнили у него. "Турция? Никогда…" — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, изначально Украина хотела вступить в Евросоюз, но потом у неё появилось желание стать членом НАТО. Однако, получив отказ, "снова захотела в ЕС". И позиция РФ на этот счёт украинцам известна: "Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена". Но есть "одна закавыка". Медведев напомнил об опыте Черногории и Северной Македонии, согласно которому вступить в ЕС можно лишь через НАТО, а Вашингтон командует Брюсселем.

"А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнёра и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", — отметил он.