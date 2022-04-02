GT: США пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ и контролировать Европу

Авторы статьи отметили, что Вашингтон не хочет говорить о предоставлении гарантий безопасности Незалежной, так как понимает, что это ускорит переговоры между Москвой и Киевом.

США не хотят, чтобы "Операция Z" на Украине закончилась, американские власти делают всё, чтобы оттянуть этот момент, а цель Вашингтона — контроль над Европой и ослабление России. Об этом сообщает Global Times.

"США не хотят, чтобы Россия и Украина мирно сосуществовали", — говорится в статье.

Такие выводы журналисты сделали из-за нежелания США говорить о предоставлении гарантий безопасности Украине, поскольку это может ускорить переговоры между Москвой и Киевом. Сейчас же Незалежная зависит от Штатов ещё больше, ведь они поставляют стране оружие и другую военную помощь. В результате Украина должна будет действовать согласно мнению Вашингтона.

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдонга подчеркнул, что США используют Киев, чтобы ослабить Россию и укрепить контроль над Европой. Причём Америка уже реализовала часть своих целей. Речь идёт о соглашении США и ЕС по газу.

"Если Украина и Россия примирятся, США не смогут заставить Россию истечь кровью до последней капли", — добавил эксперт.