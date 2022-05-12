Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Южное в ЛНР
Политик также заявил, что каждый идеологический последователь Бандеры должен получить по заслугам.
Российская армия освободила от националистов населённый пункт Южное в ЛНР. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Теперь благодаря военным ВС РФ на местных зданиях развеваются флаги России и Чечни.
"На зданиях населённого пункта Южное теперь красуются наши знамёна. Чеченские силовики совместно с бойцами Народной милиции ЛНР планомерно разобрали укрепительные позиции противника и оперативно денацифицировали всех представителей укроармии", — написал он в телеграм-канале.
Кадыров добавил, что российские войска шаг за шагом освобождают города и сёла от украинских националистов. Он также заявил, что каждый идеологический последователь Бандеры должен получить по заслугам.
Ранее Кадыров возмутился молчанием Запада о нападении на посла России в Варшаве. В День Победы Сергей Андреев был облит краской, когда пришёл возложить цветы на военное мемориальное кладбище в Польше.
ТАСС / Елена Афонина