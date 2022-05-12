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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 20:31
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Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Южное в ЛНР

Политик также заявил, что каждый идеологический последователь Бандеры должен получить по заслугам.

Российская армия освободила от националистов населённый пункт Южное в ЛНР. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Теперь благодаря военным ВС РФ на местных зданиях развеваются флаги России и Чечни.

"На зданиях населённого пункта Южное теперь красуются наши знамёна. Чеченские силовики совместно с бойцами Народной милиции ЛНР планомерно разобрали укрепительные позиции противника и оперативно денацифицировали всех представителей укроармии", — написал он в телеграм-канале.

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Кадыров добавил, что российские войска шаг за шагом освобождают города и сёла от украинских националистов. Он также заявил, что каждый идеологический последователь Бандеры должен получить по заслугам.

Ранее Кадыров возмутился молчанием Запада о нападении на посла России в Варшаве. В День Победы Сергей Андреев был облит краской, когда пришёл возложить цветы на военное мемориальное кладбище в Польше.

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ТАСС / Елена Афонина

Юлия Коновалова
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