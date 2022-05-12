Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Южное в ЛНР

Политик также заявил, что каждый идеологический последователь Бандеры должен получить по заслугам.

Российская армия освободила от националистов населённый пункт Южное в ЛНР. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Теперь благодаря военным ВС РФ на местных зданиях развеваются флаги России и Чечни.

"На зданиях населённого пункта Южное теперь красуются наши знамёна. Чеченские силовики совместно с бойцами Народной милиции ЛНР планомерно разобрали укрепительные позиции противника и оперативно денацифицировали всех представителей укроармии", — написал он в телеграм-канале.

Кадыров добавил, что российские войска шаг за шагом освобождают города и сёла от украинских националистов. Он также заявил, что каждый идеологический последователь Бандеры должен получить по заслугам.