Патрушев обвинил Запад в стремлении установить подконтрольный режим в России

Если бы не превентивные меры со стороны Москвы, недружественные страны могли поставить под угрозу существование страны, уверен он.

Российская спецоперация на Украине сорвала планы Запада установить в России и в других странах подконтрольный себе режим, заверил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ.

"Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы", — отметил Патрушев.