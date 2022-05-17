Патрушев обвинил Запад в стремлении установить подконтрольный режим в России
Николай Патрушев. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Если бы не превентивные меры со стороны Москвы, недружественные страны могли поставить под угрозу существование страны, уверен он.
Российская спецоперация на Украине сорвала планы Запада установить в России и в других странах подконтрольный себе режим, заверил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ.
"Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы", — отметил Патрушев.
По словам секретаря Совбеза, Москва была вынуждена превентивно приступить к этим мерам, так как степень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и её существованию.
Кстати, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко придерживался схожей точки зрения: он заявлял, что Запад мог нанести сокрушительный удар по РФ, если бы она опоздала со спецоперацией на Украине. Лидер республики даже показывал на карте, откуда на Белоруссию готовилось нападение. По его мнению, если бы за шесть часов до специальной военной операции не был нанесён превентивный удар по позициям, были бы атакованы войска Белоруссии и России.