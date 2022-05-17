Опубликованы фото из прибывших в ДНР автобусов с украинскими военнопленными

Ранее сообщалось, что российские следователи допросят боевиков нацбатов, которые сложили оружие и вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Автобусы с украинскими военнопленными прибыли в посёлок Еленовка в ДНР для дальнейшего содержания под стражей. Кадры опубликовал первый замминистра информации республики Даниил Безсонов.

Украинские военнопленные. Фото © t.me / NeoficialniyBeZsonoV

Украинские военнопленные. Фото © t.me / NeoficialniyBeZsonoV