Опубликованы фото из прибывших в ДНР автобусов с украинскими военнопленными
Ранее сообщалось, что российские следователи допросят боевиков нацбатов, которые сложили оружие и вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Автобусы с украинскими военнопленными прибыли в посёлок Еленовка в ДНР для дальнейшего содержания под стражей. Кадры опубликовал первый замминистра информации республики Даниил Безсонов.
Напомним, утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по нему вышло 256 украинских военных.