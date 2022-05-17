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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 17:16
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Опубликованы фото из прибывших в ДНР автобусов с украинскими военнопленными

Украинские военнопленные. Фото © t.me / NeoficialniyBeZsonoV

Украинские военнопленные. Фото © t.me / NeoficialniyBeZsonoV

Ранее сообщалось, что российские следователи допросят боевиков нацбатов, которые сложили оружие и вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Автобусы с украинскими военнопленными прибыли в посёлок Еленовка в ДНР для дальнейшего содержания под стражей. Кадры опубликовал первый замминистра информации республики Даниил Безсонов.

Украинские военнопленные. Фото © t.me / NeoficialniyBeZsonoV

Украинские военнопленные. Фото © t.me / NeoficialniyBeZsonoV

Украинские военнопленные. Фото © t.me / NeoficialniyBeZsonoV

Украинские военнопленные. Фото © t.me / NeoficialniyBeZsonoV

СК РФ допросит украинских националистов, сдавшихся на "Азовстали"
СК РФ допросит украинских националистов, сдавшихся на "Азовстали"

Напомним, утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по нему вышло 256 украинских военных.

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Андрей Бражников
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