Мантуров прибыл в Госдуму
Мантуров прибыл в Госдуму, где сегодня решится вопрос о его назначении вице-премьером
Денис Мантуров прибыл в Госдуму. Фото © LIFE
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в Госдуму, где сегодня на голосовании решится вопрос о его назначении вице-премьером. На фото Лайфа видно, что глава Минпромторга находится в приподнятом расположении духа.
Напомним, российский президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в Правительстве РФ с 10 до 11. Согласно указу, новый пост займёт глава Минпромторга Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму его кандидатуру на должность зампреда правительства, нижняя палата парламента должна проголосовать сегодня — это первый пункт в повестке внеочередного заседания ГД.