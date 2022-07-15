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Опубликовано 15 июля 2022, 12:07

Мантуров прибыл в Госдуму

Мантуров прибыл в Госдуму, где сегодня решится вопрос о его назначении вице-премьером

Денис Мантуров прибыл в Госдуму. Фото © LIFE

Денис Мантуров прибыл в Госдуму. Фото © LIFE

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в Госдуму, где сегодня на голосовании решится вопрос о его назначении вице-премьером. На фото Лайфа видно, что глава Минпромторга находится в приподнятом расположении духа.

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера
"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Напомним, российский президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в Правительстве РФ с 10 до 11. Согласно указу, новый пост займёт глава Минпромторга Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму его кандидатуру на должность зампреда правительства, нижняя палата парламента должна проголосовать сегодня — это первый пункт в повестке внеочередного заседания ГД.

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Александра Вишнякова
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