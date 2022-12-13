Врач рассказал, с чем связаны резкие пробуждения посреди ночи

Резкие ночные пробуждения могут быть связаны с наличием у ряда людей проблем со здоровьем, рассказал "Москве 24" врач-терапевт Алексей Хухрев. Одним из таких он назвал тревожное расстройство, которое также сопровождается учащённым сердцебиением.

"При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащённым сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать", — пояснил специалист.

Ещё одной причиной резкого ночного пробуждения может быть синдром ночного апноэ — нехватка воздуха из-за закрытия дыхательных путей. При нём человек просыпается, вздыхает и через какое-то время снова погружается в сон.

"Как правило, сам он потом ничего такого не помнит. О случившемся апноэ его должен предупредить тот, кто в это время был рядом", — рассказал терапевт.

При возникновении нарушений сна врач рекомендует сразу обращаться к специалисту, так как только он сможет установить точную причину и подобрать корректное лечение.