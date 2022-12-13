Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии после внезапной смерти Владимира Макея

Министром иностранных дел Белоруссии назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко в связи со скоропостижной смертью главы МИД Владимира Макея.

Также белорусский лидер назначил нового командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооружённых сил республики. Пост занял Андрей Лукьянович, который работал заместителем командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации. Глава государства провёл встречу с Алейником и Лукьяновичем. Он обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности, а затем в их же присутствии подписал указы об их назначении.