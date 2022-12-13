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13 декабря, 11:45

Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии после внезапной смерти Владимира Макея

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Обложка © mfa.gov.by

Министром иностранных дел Белоруссии назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко в связи со скоропостижной смертью главы МИД Владимира Макея.

Также белорусский лидер назначил нового командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооружённых сил республики. Пост занял Андрей Лукьянович, который работал заместителем командующего ВВС и войсками ПВО – начальника авиации. Глава государства провёл встречу с Алейником и Лукьяновичем. Он обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности, а затем в их же присутствии подписал указы об их назначении.

"Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве", — сказал Лукашенко.

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Напомним, о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно 26 ноября. Он занимал данный пост с 20 августа 2012 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра. Похороны Владимира Макея состоялись 29 ноября на Восточном кладбище в Минске.

Андрей Бражников

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